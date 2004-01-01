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Summer Party

По-настоящему жаркая летняя ночь 

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События: Вечеринки.

МС Синицын

Line-up:

  • 23:30-00:30 dj Art Crush
  • 00:30-01:30 dj Magnito
  • 01:30-02:30 dj Sonny Gee
  • 02.30 и до победного dj Deep Touch

Dance show:

  • Студия танцев П Л А С Т И К А
  • WORLD DANCE CAMPUS
  • Bad gyals
  • Go-Go конфетки:
  • candy_girl_gogo
  • inside go-go

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