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Summer Party
По-настоящему жаркая летняя ночь
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События:
Вечеринки
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МС Синицын
Line-up:
23:30-00:30 dj Art Crush
00:30-01:30 dj Magnito
01:30-02:30 dj Sonny Gee
02.30 и до победного dj Deep Touch
Dance show:
Студия танцев П Л А С Т И К А
WORLD DANCE CAMPUS
Bad gyals
Go-Go конфетки:
candy_girl_gogo
inside go-go
Мега Кружка - 9
22 июня
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