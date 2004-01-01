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Сумасбродка или идеальная игра

Комедия с участием Марата Башарова и Регины Мянник

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События: Спектакли.

Заняв у банка крупную сумму для своего парня, Наталья живет своей жизнью, не думая, что этот долг придется отдавать ей. Единственное, что ее волнует - нет рядом ее любимого Филиппа, который уж точно защитил бы ее от всех напастей. Но Филипп что-то не торопится, а время платить долги рано или поздно наступает. И вот на пороге квартиры Натальи появляется коллектор. Как развиваются события вы увидите на спектакле. Великолепная игра Марата Башарова, очарование Регины Мянник не оставит равнодушным ни одного зрителя. Веселая история, которая заканчивается большой любовью.

ДК им. С.М. Кирова
7 октября
19:00
Цены

1500-2500 р.

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