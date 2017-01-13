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Судьба художника в кинематографе

Показ фильмов, посвященных творчеству известных художников

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События: Видеотрансляции, Лекции.

Расписание:

13.01.2017 – «Андрей Рублёв» (СССР, 1966). Часть 1. Продолжительность: 1 час 30 мин. Возрастное ограничение: 12+.

20.01.2017 – «Андрей Рублёв» (СССР, 1966). Часть 2. Продолжительность: 1 час 40 мин. Возрастное ограничение: 12+.

27.01.2017 – «Эль Греко» (Греция, Испания, 2007). Продолжительность 1 час 52 мин. Возрастное ограничение: 16+.

Художественный музей
13 января
18:00
20 января
18:00
27 января
18:00
Цены

Вход свободный

Дополнительная информация по телефону: 450-385

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