Судьба художника в кинематографе
Показ фильмов, посвященных творчеству известных художников
Показ фильмов, посвященных творчеству известных художников
Расписание:
13.01.2017 – «Андрей Рублёв» (СССР, 1966). Часть 1. Продолжительность: 1 час 30 мин. Возрастное ограничение: 12+.
20.01.2017 – «Андрей Рублёв» (СССР, 1966). Часть 2. Продолжительность: 1 час 40 мин. Возрастное ограничение: 12+.
27.01.2017 – «Эль Греко» (Греция, Испания, 2007). Продолжительность 1 час 52 мин. Возрастное ограничение: 16+.
Вход свободный
Дополнительная информация по телефону: 450-385
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино, театра и оперы