Обвинения предъявлены Халку (Брюсу Беннеру), Железному человеку (Тони Старку) и доктору Стренджу (Стивену Стренджу).

Каждое дело будут разбирать адвокат и прокурор.

Прокурору предстоит доказать антинаучность сверхспособностей героев, фальсификацию научных фактов или невозможность существования персонажей в реальности.

Адвокат же предоставит факты, оправдывающие подсудимого, и докажет, что сверхспособности могут существовать, а то, что вчера было фантазией, уже сегодня стало частью повседневности.

«Суд над супергероями» позволит посмотреть на фантастику с точки зрения современной науки. Атмосфера настоящего суда, апелляция к научным фактам и современным технологиям, а также увлекательная дискуссия ждут зрителей на ток-шоу «Суд над супергероями». Решение о виновности или невиновности подсудимых и возможности существования их сверхспособностей с точки зрения науки примут присяжные, набранные из зрителей ток-шоу, а окончательный вердикт вынесет судья.