Студеный берег

Слот, Мара, Калинов мост, Чёрный обелиск, КняZz и многие другие на одной сцене! Ведущий мероприятия − Михаил Семенов (группа Декабрь).

Развитая инфраструктура Фестиваля, палаточный городок, парковка, зона развлечений, конкурсы, розыгрыши, призы от партнеров, автограф-сессии и фото с артистами! Не пропусти!

16 июня специальный гость вечера − группа Jack Action.

Место проведения: г. Кола, ул. Поморская