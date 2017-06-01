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Студеный берег

Ежегодный северный рок-фестиваль!

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События: Концерты, Фестивали, Open Air.

Слот, Мара, Калинов мост, Чёрный обелиск, КняZz и многие другие на одной сцене! Ведущий мероприятия − Михаил Семенов (группа Декабрь). 

Развитая инфраструктура Фестиваля, палаточный городок, парковка, зона развлечений, конкурсы, розыгрыши, призы от партнеров, автограф-сессии и фото с артистами! Не пропусти!

16 июня специальный гость вечера − группа Jack Action.

Место проведения: г. Кола, ул. Поморская

Город Мурманск
c 16 по 18 июня
Цены

16.06.2017 − вход бесплатный

17-18.06.2017 − от 1500 р. (за два дня)

Продажа электронных билетов

Группа фестиваля

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