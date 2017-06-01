Студеный берег
Ежегодный северный рок-фестиваль!
Ежегодный северный рок-фестиваль!
Слот, Мара, Калинов мост, Чёрный обелиск, КняZz и многие другие на одной сцене! Ведущий мероприятия − Михаил Семенов (группа Декабрь).
Развитая инфраструктура Фестиваля, палаточный городок, парковка, зона развлечений, конкурсы, розыгрыши, призы от партнеров, автограф-сессии и фото с артистами! Не пропусти!
16 июня специальный гость вечера − группа Jack Action.
Место проведения: г. Кола, ул. Поморская
16.06.2017 − вход бесплатный
17-18.06.2017 − от 1500 р. (за два дня)
Отпразднуем вместе!