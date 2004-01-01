Сценичность: как быть интересным и выразительным
Онлайн-семинар
Онлайн-семинар
Способы существования на сцене в спектаклях и концертных номерах любительских театров обсудим с заслуженным артистом Российской Федерации Михаилом Черняком (актёр и режиссёр Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, театральный педагог).
Участники: руководители и режиссёры любительских театральных коллективов, художественные руководители, педагоги учреждений дополнительного образования и образования, представители негосударственных организаций в сфере культуры Мурманской области.
Место проведения: платформа «Zoom»
Условия участия: заявки принимаются до 25 мая 2020 года.
Приглашение на участие в онлайн-семинаре будет направлено на ваш электронный адрес 27 мая 2020 года.
Финансовые условия: участие на бесплатной основе.
Подробную программу и форму заявки вы можете посмотреть по