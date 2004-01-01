Strings of Poland

Ограничения: 12+

Состав участников концерта:

Даниил Крамер (фортепиано)

Бартош Дворак (скрипка)

Матеуш Смочинский (скрипка)

Дарья Чернакова (контрабас)

Виталий Эпов (ударные)

В сезоне 2019 – 2020 Даниил Крамер обращает внимание российского слушателя на польскую джазовую сцену, которая всегда занимала особое место в европейской музыкальной культуре. Концерт представляет собой своего рода «соревнование» двух одинаковых инструментов – и совершенно разных музыкантов. Это неожиданные повороты, привкус «джем – сейшена» на большой сцене, импровизация - здесь и сейчас.



Народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера Даниил Крамер (фортепиано, Москва) – значимая фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих является лучшей рекомендацией джазового концерта. Многогранная деятельность музыканта посвящена популяризации джаза в России, и в этом ключе Даниил Крамер – одна из самых значимых фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.



Бартош ДВОРАК / Bartosz DWORAK – обладатель Гран – При JAZZ JUNIORS FESTIVAL (2013), победитель LOTOS JAZZ COMPETITION AT BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA (2014), INTERNATIONAL ZBIGNIEW SEIFERT JAZZ VIOLIN COMPETITION (2014), один из самых востребованных польских скрипачей. Фирменный стиль Дворака – народные мотивы – как польские, так и основанные на еврейском музыкальном стиле "klezmer", которые как бы «всплывают» в его виртуозной игре, придавая исполнению особый аромат и неповторимую «польскую» атмосферу.

Неутомимый энтузиаст, Бартош ДВОРАК не ограничивается только руководством созданного им в 2013 году Bartosz Dworak Quartet – он постоянно участвует в 7 различных творческих проектах самой различной жанровой направленности – от струнного квартета до джаз - рока и клезмера.



Матеуш СМОЧИНСКИЙ / Mateusz SMOCZYNSKI - лучший европейский джазовый скрипач 2017 года по версии портала Jazz Forum European Magazine. В России скрипач известен как участник “New Trio” – совместного проекта с российским ударником Александром Зингером и своим братом – джазовым органистом Яном Смочински.

В 2010 году Матеуш СМОЧИНСКИЙ стал со-основателем знаменитого Atom String Quartet - наиболее известного польского струнного джазового квартета, выпустившего 6 полноформатных студийных релизов, выступавшего с Брэндоном Марсалисом и в 2014 году выпустившего на престижном авангардном лэйбле ACT запись своего выступления в Берлинской филармонии.

Одновременно с 2012 года Матеуш СМОЧИНСКИЙ регулярно выступает в составе всемирно известного струнного квартета Turtle Island Quartet (США), вместе с которым он дал более ста концертов по всему миру.

Дискография артиста включает 69 (!) релизов - как сольных, так и в коллаборации с другими исполнителями.



Дарья Чернакова – востребованный музыкант на российской джазовой сцене. Закончила Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского по классу академического контрабаса у народного артиста России Рустема Габдуллина.

В репортаже с «Акваджаз. Sochi Jazz Festival» авторитетнейший журнал DownBeat отметил блестящее владение академическими музыкальными приёмами, ритмическую гибкость и импровизационный дар Дарьи.

Прошла стажировку в США по программе «Открытый мир» (Москоу, Айдахо). Выступала с американскими джазменами на фестивале Лайонелла Хэмптона и в знаменитых клубах Jazz Alley (Сиэтл), Smalls ( Нью-Йорк). Принимала участие в гастрольных турне по России , Европе, США, Бразилии в составе ансамблей Алекса Сипягина, John Marshall, Godwin Louis, Robert Anchipolovskiy, Daniel Marques,а также играла с такими звездами мирового джаза, как Jerry Bergonzi, Victor Lewis, Randy Brecker , Will Vinson, Grant Stewart, Gregory Hutchinson, Marcos Valle, Conrad Herwig, Gill Goldstein, Sam Newsome, Ari Hoenig, Vitaly Golovnev, Celso Fonseca, Chris Byars и другими. Дарья принимала участие в проекте «Большой Джаз» на телеканале «Культура».



Виталий Эпов – выпускник музыкального колледжа им Шопена в Иркутске. В данный момент обучается в РАМ им. Гнесиных на III курсе. Лауреат международных конкурсов, постоянный участник джазовых проектов таких московских музыкантов, как Артур Ахметов, Ольга Синяева, Илья Морозов, Дарья Чернакова, Maria Clayton; один из наиболее востребованных сессионных джазовых ударников молодого поколения.