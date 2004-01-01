На площади Пять углов в рамках празднования «Дня молодежи» состоится традиционный турнир по баскетболу 3 на 3 (стритболу) Streetball Murmansk 2017!



Участие в турнире может принять любой желающий независимо от возраста и пола! Для регистрации команды необходимо отправить заявку сообщением в группу STREETBALL MURMANSK, или администратору Сергей Мананков в заданной форме: название команды, капитан (ФИО, контактный номер телефона), состав участников (фамилия, имя, возраст).



Ждем с нетерпением заявок!