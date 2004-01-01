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Street Workout

Cоревнования по уличному спорту!

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События: Спорт.

Знаковое событие для уличных спортсменов города и области - соревнования по уличному спорту.

В соревнованиях могут принять участие спортсмены любых возрастных категорий. Номинации в рамках соревнований:

Мужчины

  • подтягивания на турнике, отжимания на брусьях
  • выходы силой

Женщины (не младше 18 лет):

  • подтягивания на турнике
  • отжимания на брусьях

Судьи соревнований чемпионы Мурманской области по уличному спорту - @abluman (Ablu Mamedov) и @vycheslav51shuruhin (Вячеслав Шурухин).

Оставить заявку на участие можно, перейдя по ссылке.

Место: спортивная площадка по ул. Старостина, 31. Начало соревнований в 14:00.

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