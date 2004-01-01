Street Workout
Cоревнования по уличному спорту!
Cоревнования по уличному спорту!
Знаковое событие для уличных спортсменов города и области - соревнования по уличному спорту.
В соревнованиях могут принять участие спортсмены любых возрастных категорий. Номинации в рамках соревнований:
Мужчины
Женщины (не младше 18 лет):
Судьи соревнований чемпионы Мурманской области по уличному спорту - @abluman (Ablu Mamedov) и @vycheslav51shuruhin (Вячеслав Шурухин).
Оставить заявку на участие можно, перейдя по ссылке.
Место: спортивная площадка по ул. Старостина, 31. Начало соревнований в 14:00.