Страсти по Торчалову

Драматург Никита Воронов придумал для своей драмы очень странное место действия – своеобразный «зал ожидания» перед входом в загробную жизнь. Им управляют строгая женщина-комендант и милиционер, который может «огреть» за непослушание дубинкой. Здесь-то и оказывается главный герой – Павел Максимович Торчалов – бывший партийный деятель, а позже – реформатор. Он узнает законы нового для себя мира, знакомится с его обитателями. Среди них – представители разных эпох. Здесь он встречает свою единственную любовь, которую в молодости не сумел сберечь. Торчалов не может покинуть этот «зал ожидания», пока не поймет, в чем его главный грех.