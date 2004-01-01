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Страсти по Торчалову

Искренний разговор о жизни, о радостях и бедах, о великодушных поступках и предательстве...

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События: Спектакли.

Драматург Никита Воронов придумал для своей драмы очень странное место действия – своеобразный «зал ожидания» перед входом в загробную жизнь. Им управляют строгая женщина-комендант и милиционер, который может «огреть» за непослушание дубинкой. Здесь-то и оказывается главный герой – Павел Максимович Торчалов – бывший партийный деятель, а позже – реформатор. Он узнает законы нового для себя мира, знакомится с его обитателями. Среди них – представители разных эпох. Здесь он встречает свою единственную любовь, которую в молодости не сумел сберечь. Торчалов не может покинуть этот «зал ожидания», пока не поймет, в чем его главный грех.

Атлантика
26 апреля
19:00
27 апреля
19:00
Цены

450-550 р.

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