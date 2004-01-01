Страсти по-итальянски

В спокойную жизнь домохозяйки Марии, живущей на узкой кривой улочке в самом центре Неаполя, запертой в своей квартире на четыре замка ревнивым мужем, постоянно занимающейся домашними делами и развлекающейся просмотрами бесконечных телесериалов, в одночасье врывается соседка Лючия, поселившаяся в доме напротив. Две женщины знакомятся и увлеченная Мария, осчастливленная тем, что у нее появилась подруга, рассказывает любопытной соседке душераздирающую историю своей жизни!

И все бы хорошо, если бы главную героиню все время не дергали и не отвлекали – то позвонит Маньяк, хихикающий в трубку и доводящий Марию до белого каления, то приставучий Муж, мешающий своим постоянным контролем, то сам Автор этой истории, все время вмешивающийся в ход повествования и постоянно ее переписывающий!

Чем закончится история главной героини? Кто такой загадочный Преподаватель английского языка? И какую роль во всем этом играет суперсовременная стиральная машина? Об этом и не только вы узнаете, погрузившись в фантазийную игру, подготовленную для вас актерами Драматического театра Северного Флота.