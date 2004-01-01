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Странствие ситара

Концерт удивительной музыки 

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

Самобытный австрийский гитарист и ситарист Канала Ауэр, много лет изучающий восточную музыку, приглашает слушателей в мир чарующих мелодий, мистической красоты звука, одухотворенных импровизаций, мантрического пения, пробуждающего вдохновение, покой и радость. 

Музыкант с успехом выступал в самых разных городах Европы, Америки, россии и Азии.

Интересно, что Канала Ауэр, являясь искусным мастером по изготовлению музыкальных инструментов (он окончил Академию художеств), постоянно изменял и модернизировал свой собственный ситар, чтобы добиться особенного и богатого звучания.

AZIMUT
9 августа
19:00
Цены

Вход свободный

Информация по телефону: +79643070076

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