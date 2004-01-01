Странствие ситара

Ограничения: 12+

Самобытный австрийский гитарист и ситарист Канала Ауэр, много лет изучающий восточную музыку, приглашает слушателей в мир чарующих мелодий, мистической красоты звука, одухотворенных импровизаций, мантрического пения, пробуждающего вдохновение, покой и радость.

Музыкант с успехом выступал в самых разных городах Европы, Америки, россии и Азии.

Интересно, что Канала Ауэр, являясь искусным мастером по изготовлению музыкальных инструментов (он окончил Академию художеств), постоянно изменял и модернизировал свой собственный ситар, чтобы добиться особенного и богатого звучания.