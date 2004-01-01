Странствие ситара
Концерт удивительной музыки
Концерт удивительной музыки
Самобытный австрийский гитарист и ситарист Канала Ауэр, много лет изучающий восточную музыку, приглашает слушателей в мир чарующих мелодий, мистической красоты звука, одухотворенных импровизаций, мантрического пения, пробуждающего вдохновение, покой и радость.
Музыкант с успехом выступал в самых разных городах Европы, Америки, россии и Азии.
Интересно, что Канала Ауэр, являясь искусным мастером по изготовлению музыкальных инструментов (он окончил Академию художеств), постоянно изменял и модернизировал свой собственный ситар, чтобы добиться особенного и богатого звучания.
Вход свободный
Информация по телефону: +79643070076