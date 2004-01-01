Страницы истории. Война в Заполярье.

В Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча с писателем, краеведом, поисковиком, почетным гражданином Мурманска Михаилом Орешетой.

Встреча посвящена 74-й годовщине освобождения Кольского Севера от немецко-фашистских захватчиков. С 1975 года Михаил Григорьевич исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря ему десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести.

Михаил Орешета - не только пытливый исследователь, но и прекрасный писатель и рассказчик. Среди его книг: «Осиротевшие берега»¸ «Гвоздики на скалах», «Партизанскими тропами Заполярья», «Дуэль», «Тропой партизанской памяти», «Лиинахамари», «Титовский рубеж» и другие произведения.

На встрече Михаил Орешета расскажет о поисковой работе на Кольском Севере и ответит на вопросы слушателей.