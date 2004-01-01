Странники в ночи

Комитет по культуре и искусству Мурманской области представляет новый выставочный проект, в рамках которого мурманчане познакомятся с творчеством Екатерины Новиковой – молодой художницы из города Мурманск, студентки Мурманского Колледжа Искусств.

Екатерина Новикова занимается современным искусством. Графические рисунки выполнены на бумаге с использованием гелевой ручки, карандаша, туши, пера и маркеров в смешанной технике.

Ее картины – это собирательные образы внутренних страхов и сомнений человека. Вдохновителями ее творчества стали такие художники, как Рене Магритт, Сальвадор Дали, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший, а также наш художник из Мурманска – Анатолий Александрович Сергиенко. За время учебы художница участвовала в выставках «Точка росы», «Молодежь Мурмана».

Сейчас Екатерина преподает рисование детям от 3 до 12 лет в Еврейском центре. Работает над созданием эскизов, используемых для украшения различных мурманских учреждений. Так ее рисунок победил в номинации «Лучшая идея» и сейчас рассматривается в качестве росписи актового зала в Мурманском Колледже Искусств.

Творчество Екатерины Новиковой современно и концептуально, игра образов и манера подачи материала зрителю – неоднозначна и тем самым интересна. Ее картины, безусловно, заслуживают внимания широкого круга лиц.