В Мурманской областной научной библиотеке в рамках Года экологии в России состоится открытие областного экологического фестиваля «Страна талантов». Он проводится совместно с Мурманской областной общественной организацией «Природа и творчество» при участии Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

На открытии фестиваля состоится презентация выставок-конкурсов «Этого не должно быть» и «Прекрасное рядом».

Авторы работ - члены организации «Природа и творчество», а также детских экологических центров города Мурманска. Работы выполнены из природных материалов в разнообразной технике, включая фитодизайн, панно из соломки, коллажи из засушенного растительного материала, лесная скульптура, лесная миниатюра, а также работы из вторичного сырья. В конкурсе участвуют ребята от 6 до 17 лет.

С творческими работами можно познакомиться в зале литературы по искусству Областной научной библиотеки по 24 мая.