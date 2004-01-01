Страна Советов
Мини-выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и Страны Советов
Мини-выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и Страны Советов
В витрине буду продемонстрированы первые символы советского государства: герб, флаг, первую Конституцию 1918 года, групповой портрет первого рабоче-крестьянского правительства, состоящего из 15 наркомов, избранных вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка документов и экспонатов
Выставка изделий из янтаря