Страна Советов

В витрине буду продемонстрированы первые символы советского государства: герб, флаг, первую Конституцию 1918 года, групповой портрет первого рабоче-крестьянского правительства, состоящего из 15 наркомов, избранных вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов.