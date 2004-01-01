130370

Страна Советов

Мини-выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и Страны Советов

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В витрине буду продемонстрированы первые символы советского государства: герб, флаг, первую Конституцию 1918 года, групповой портрет первого рабоче-крестьянского правительства, состоящего из 15 наркомов, избранных вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Краеведческий музей
c 9 февраля по 9 марта
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?