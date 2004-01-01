Столица красивой тундры

Автор-составитель книги – известный мурманский издатель и фотограф Александр Глухов.

В альбоме представлены фотографии и рассказы об одном из самых удивительных городов Кольского Заполярья, его прошлом и настоящем. На страницах издания отображены отдельные исторические моменты, факты, события, достижения в различных сферах деятельности жителей Мончегорска разных профессий и поколений.