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Время летит незаметно. На носу уже 2018 год! Тема новогодней ночи – «Стиляги».

Забудем о сложностях 2017 года, окунемся в атмосферу и предадимся яркому, шумному и по-стиляжному красочному веселью! Какая же стиляжная вечеринка без зажигательных танцев? Пустимся в пляс под звуки саксофона и группы «Back in USSR». Фееричная новогодняя программа, Дед Мороз – Гоша Бандитос, Салют и Море подарков от Rock and Roll Music Bar.





