Стиляги
Новогодняя Ночь в Rock and Roll Music Bar
Время летит незаметно. На носу уже 2018 год! Тема новогодней ночи – «Стиляги».
Забудем о сложностях 2017 года, окунемся в атмосферу и предадимся яркому, шумному и по-стиляжному красочному веселью! Какая же стиляжная вечеринка без зажигательных танцев? Пустимся в пляс под звуки саксофона и группы «Back in USSR». Фееричная новогодняя программа, Дед Мороз – Гоша Бандитос, Салют и Море подарков от Rock and Roll Music Bar.
Места у барной стойки и верхняя посадка – 2500 р. (из них депозит 2000 р. на предзаказ)
Места перед сценой (фан-зона ) – 3500 р. (из них депозит 3000 р. на предзаказ)
Телефон для справок: 8 (921) 042-30-20