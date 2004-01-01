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Стиляги

Новогодняя Ночь в Rock and Roll Music Bar

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Время летит незаметно. На носу уже 2018 год! Тема новогодней ночи – «Стиляги».

Забудем о сложностях 2017 года, окунемся в атмосферу и предадимся яркому, шумному и по-стиляжному красочному веселью! Какая же стиляжная вечеринка без зажигательных танцев? Пустимся в пляс под звуки саксофона и группы «Back in USSR». Фееричная новогодняя программа, Дед Мороз – Гоша Бандитос, Салют и Море подарков от Rock and Roll Music Bar.


Rock'n'Roll music bar
31 декабря
22:00
Цены

Места у барной стойки и верхняя посадка – 2500 р. (из них депозит 2000 р. на предзаказ) 

Места перед сценой (фан-зона ) – 3500 р. (из них депозит 3000 р. на предзаказ)

Телефон для справок: 8 (921) 042-30-20

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