Стилос, стило, стиль

Этот канцелярский аксессуар есть всегда под рукой если не у всех, то у подавляющего большинства. Прототип ручки пускает корни в историю возникновения 6000 лет назад. За всё время до сегодняшнего дня письменность пережила эволюцию от писанины камнями на скалах до привычного многообразия шариковых ручек, механизм которых, известен, вероятно, каждому человеку на планете. Даже в век электроники и компьютеризации, ручка никуда не денется и всегда будет верным помощником человека. Простота, удобство и доступность этого предмета позволяет излагать любые мысли на бумагу, вести документы, делать пометки. На выставке будут представлены ручки из путешествий коллекционеров, выполненные из различных материалов и ручки из музейного фонда.