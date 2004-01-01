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Стильные беременяшки

Старт проекта для самых стильных мамочек!

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События: Вечер отдыха, Встреча, Мода, Розыгрыши.

Стильные беременяшки – это:

  • Модные события для стильных будущих мам, которые остаются на волне жизни, работы и светских мероприятий!
  • Девичник, куда можно пригласить подруг, чтобы поделиться радостной новостью и отпраздновать! 
  • Новые знакомства, полезные беременяшные секреты, яркие эмоции и друзья! 
  • Призы, подарки и фотосессии!

Беременность – это красота, стиль и неповторимое счастье для девушки! Быть беременной с нами – весело, приятно и стильно! А еще мы тут общаемся, дружим и поддерживаем друг друга! Это будет не просто серия крутых ивентов, а красивые стильные истории беременности, любовь, милота, доброта и немного юмора. 

Запись на открытие проекта открыта по ссылке

Мама на даче
13 августа
14:00 - 17:00
Цены

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