Акция, посвященная здоровому образу жизни, проводится в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 20 мая по 26 июня 2020 года.

ЗОЖ - это правильное питание, движение и отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни содействует разумному удовлетворению физических и духовных потребностей человека, формированию социально активной личности, понимающей ответственность за состояние своего здоровья, как критерия социально-экономического развития.

В наши дни особое значение приобретает формирование мотивации к здоровому образу жизни у молодежи.И в этом огромная роль принадлежит не только родителям и традициям в семье, но и учреждениям культуры, которые должны пропагандировать здоровый образ жизни, тем самым, положительно влиять на отношение подрастающего поколения к собственному здоровью.

Принять участие в акции могут дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет, проживающие на территории Мурманской области.

Условия просты: мурманчанам необходимо до 20 июня отправить на электронную почту Дворца культуры (odk_kirova@mail.ru) творческую работу/авторский рисунок в любой технике исполнения, который содержит слоган или рифмовку на заданную тему.

Итоги интернет-акции«СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗОЖ» будут подведены 26 июня 2020 года в 13.00 часов в социальной сети Вконтакте и размещены на официальном сайте Дворца культуры.

Ознакомиться с Положением об акции вы можете перейдя по ссылке.