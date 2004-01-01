Всемирная декларация добровольчества говорит о том, что настоящий волонтер должен быть примером нравственности, толерантности, бескорыстия, сотрудничества. Волонтер всегда несет добро, надежду и любовь, заряжая своей энергией окружающих.

В акции «Стиль жизни – волонтер» примут участие представители различных волонтерских региональных общественных организаций и движений: «Соционом», «Ищу Человека», «И себе, и людям», «Природа и молодежь», «Волонтеры-медики». Они расскажут о своей работе, значимых проектах, участниках и единомышленниках.

Цель мероприятия – не только показать разнообразие направлений деятельности добровольческих организаций, а еще раз напомнить, что волонтерство – это не разовая акция, а постоянная работа людей всегда готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.