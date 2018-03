Steve washington и Трио Сергея Васильева

Стив Уошингтон – певец, наделенный чарующим голосом и гипнотическим обаянием, харизматичный и элегантный, владеет исконно американской манерой джазового вокала, у которой так много поклонников в России.

Яркий американский вокалист и драматический актер, Стив Уошингтон начал свою карьеру в вокальном ансамбле Принстонского университета. В 1990-х стал ведущим вокалистом лучших коллективов и оркестров Вашингтона, выступал с ретро-командами Marvelettes, The Drifters, Supremes, Village People, Питером Нуном, Гэри Пакеттом, Orleans и другими. В настоящее время Стив является ведущим вокалистом музыкального объединения Raggs & the AllStars и продолжает работать в самых известных концертных залах Америки. Его последний альбом Right to Love быстро стал популярен у слушателей (композиции транслируются по радио в США, Канаде и Австралии) и получил положительные отзывы критиков. «Мелодично и красиво, наполнено честным чувством и страстью, поистине завораживающе», – отзывался о пластинке американский журнал Allabout Jazz.

Вместе с американским исполнителем на сцену выйдут российские музыканты: контрабасист Сергей Васильев (контрабас) – победитель и лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов, Павел Тимофеев (барабаны) – лидер собственного проекта «Квинтет/Секстет Павла Тимофеева», и Иван Фармаковский – один из ведущих джазовых пианистов России.