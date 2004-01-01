Stereobrothers
Дуэт из Петрозаводска в Гарине!
Проект образован в 2010 году тремя друзьями-единомышленниками из Петрозаводска. Карелия - край, где зима длится полгода, где жизнь спокойна и размеренна, и порой напоминает чиллаут.
Stereobrothers находятся на гребне дипхаус-волны с 2000 года - с того времени, как врозь друг от друга начали организовывать первые локальные вечеринки. Взаимное понимание стало впоследствии хорошим поводом для бэк-ту-бэк выступлений.
Неоднократно выступали на популярном радио RTS.FM, а также являются участниками онлайн радио
Регулярно выступают на знаменитых Четвергах Санчеса в легендарном клубе «Пропаганда».
Вход для девушек всю ночь бесплатный.
23:00-01:00 - 100р.
01:00-04:00 - 200р.
04:00-06:00 - free