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Stereobrothers

Дуэт из Петрозаводска в Гарине!

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Проект образован в 2010 году тремя друзьями-единомышленниками из Петрозаводска. Карелия - край, где зима длится полгода, где жизнь спокойна и размеренна, и порой напоминает чиллаут.

Stereobrothers находятся на гребне дипхаус-волны с 2000 года - с того времени, как врозь друг от друга начали организовывать первые локальные вечеринки. Взаимное понимание стало впоследствии хорошим поводом для бэк-ту-бэк выступлений.

Неоднократно выступали на популярном радио RTS.FM, а также являются участниками онлайн радио

Регулярно выступают на знаменитых Четвергах Санчеса в легендарном клубе «Пропаганда».

Гарин
25 марта
Цены

Вход для девушек всю ночь бесплатный.

23:00-01:00 - 100р.

01:00-04:00 - 200р.

04:00-06:00 - free

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