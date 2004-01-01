Ограничения: 18+ FC/DC

Проект образован в 2010 году тремя друзьями-единомышленниками из Петрозаводска. Карелия - край, где зима длится полгода, где жизнь спокойна и размеренна, и порой напоминает чиллаут.

Stereobrothers находятся на гребне дипхаус-волны с 2000 года - с того времени, как врозь друг от друга начали организовывать первые локальные вечеринки. Взаимное понимание стало впоследствии хорошим поводом для бэк-ту-бэк выступлений.

Неоднократно выступали на популярном радио RTS.FM, а также являются участниками онлайн радио

Регулярно выступают на знаменитых Четвергах Санчеса в легендарном клубе «Пропаганда».