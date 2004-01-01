Stereo Leto

German Runov основатель серии вечеринок «Мурманск против», «Мурманск ZA», «Ultra Party», «Ulta Sound», серии джазовых концертов «Jazz Time»...

За вертушки он встал чуть более двух лет назад и уже спустя несколько месяцев отыграл первый сет в на своем дне рождения с ди-джеем и музыкантом мирового масштаба Alexander Robotnick из Италии.

Музыкальные вкусы Германа обширны, поэтому и сеты получаются стилистически разнообразными и непредсказуемыми, но всегда «живыми» и драйвовыми, а миксы у него всегда интересные, так как треки идеально сочетаются друг с другом, образуя целую, единую картину и хочется переслушавать их не один раз.

Energetik – диджей с 19-летним стажем, основатель уникального проекта Orangebox. Его искусные дж-сеты настолько математически выверены и не лишены при этом индивидуальности и настроения, что после прослушивания еще по инерции притоптываешь ногой и задаешься вопросом «Это часовой трек или я не услышал сведения?» Компиляции Дмитрия – широкий диапазон хаус музыки от олдскульного звучания до acid и tech.

Artem Taylor начал играть с 2004 года, и по сей день находит для себя что-то новое в электронной музыке,постоянно экспериментирую в разных направлениях. На достигнутом не собирается останавливаться, и поставил перед собой цель – четко двигаться только вперед...

Резидент таких клубов как «Zerkalo», «City Bar», «Prince-Club», «Культура», частый гость московского заведения «Lilienthal Bar» Участник тверского «ProviDance Radio Show», был победителем XIII Межрегионального чемпионата ди-джеев.

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