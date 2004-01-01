Stereo Leto
Презентация СD Германа Рунова
German Runov основатель серии вечеринок «Мурманск против», «Мурманск ZA», «Ultra Party», «Ulta Sound», серии джазовых концертов «Jazz Time»...
За вертушки он встал чуть более двух лет назад и уже спустя несколько месяцев отыграл первый сет в на своем дне рождения с ди-джеем и музыкантом мирового масштаба Alexander Robotnick из Италии.
Музыкальные вкусы Германа обширны, поэтому и сеты получаются стилистически разнообразными и непредсказуемыми, но всегда «живыми» и драйвовыми, а миксы у него всегда интересные, так как треки идеально сочетаются друг с другом, образуя целую, единую картину и хочется переслушавать их не один раз.
Energetik – диджей с 19-летним стажем, основатель уникального проекта Orangebox. Его искусные дж-сеты настолько математически выверены и не лишены при этом индивидуальности и настроения, что после прослушивания еще по инерции притоптываешь ногой и задаешься вопросом «Это часовой трек или я не услышал сведения?» Компиляции Дмитрия – широкий диапазон хаус музыки от олдскульного звучания до acid и tech.
Artem Taylor начал играть с 2004 года, и по сей день находит для себя что-то новое в электронной музыке,постоянно экспериментирую в разных направлениях. На достигнутом не собирается останавливаться, и поставил перед собой цель – четко двигаться только вперед...
Резидент таких клубов как «Zerkalo», «City Bar», «Prince-Club», «Культура», частый гость московского заведения «Lilienthal Bar» Участник тверского «ProviDance Radio Show», был победителем XIII Межрегионального чемпионата ди-джеев.
Всем гостям сертификат на 1000 рублей на мурманский бренд СЕВЕР & магазин ULTRA
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Бронь столов: 45-46-77
Место за столиком – 250-300 р.
Цены на билеты в клубе:
00:00-01:00
девушкам – 100 р.
молодым людям – 200 р.
После 01:00
девушкам – 200 р.
молодые люди – 300 р.
После 4:00
для всех – 100 р.
Вечеринка, посвященная латино-американским напиткам