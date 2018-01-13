Стеклянная арфа

Ограничения: 12+

Александр Лемешев – широко известный музыкант, демонстрирующий виртуозную игру на необычном инструменте, который называется «стеклянной арфой» (игра на бокалах).

Александр получил высшее музыкальное образование по классу гитары и долгое время работал бас-гитаристом в рок группе и в джазовом оркестре. «Поющие бокалы» привлекли его своей необычностью, и поначалу занятия игрой на бокалах не выходили за рамки простого хобби. Однако по мере овладения новым инструментом, музыка на стеклянных бокалах всё сильнее привлекала его.

На сегодня Александр — один из наиболее известных артистов, играющих музыку на стеклянных бокалах, не только в России, но и во всем мире. Александр Лемешев является действительным членом международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International.

Необычное и красивое звучание винных бокалов всегда производит незабываемое впечатление.

Легкость игры музыканта поражает, простота инструмента удивляет! Каждый может попробовать играть на инструменте, каждый может играть на бокалах, которые стоят на столе. Но только профессионал может исполнить на них шедевры мировой музыки.