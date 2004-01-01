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Великолепный певец, один из самых любимых и известных российских исполнителей, Стас Михайлов, представляет свою программу «Если завтра будет солнце». Яркая, по-настоящему теплая программа наполнена легкими, жизнерадостными песнями, под которые, как говорит сам артист: «можно петь и танцевать, оставив все свои заботы, просто отдохнуть душой и получить заряд положительной энергии». Не обойдется на концерте и без главных, определяющих творчество Михайлова песен о любви и о поиске смысла жизни, которые так давно знакомы и любимы почитателями его таланта. Абсолютно все песни Стаса посвящены прекрасным дамам, сильным мужчинам и их взаимоотношениям, – именно поэтому они так близки и понятны каждому, пришедшему на его концерт, а завораживающий и волнующий голос артиста уж точно не оставляет шанса уйти с концерта равнодушным.