Старые знакомые
Открытие выставки театральных фотопортретов Юрия Левина
Открытие выставки театральных фотопортретов Юрия Левина
Приглашаем на открытие фотовыставки известного мурманского фотографа, кинооператора, издателя, фотожурналиста Юрия Левина.
Юрий Михайлович работал кинооператором на Мурманской студии телевидения, участвовал во множестве телевизионных проектов.
Особая страница в творчестве мастера – работа фотографом Мурманского областного театра драмы. По его снимкам зрители вспоминают известных мурманских актёров и нашумевшие постановки.
На выставке «Старые знакомые» представлены фотографии Мурманского областного драматического театра 70-80-х годов. Автор подобрал и объединил эти работы для того, чтобы в Год театра вспомнить о том, каким был театр тех времен, какие спектакли ставились, какие артисты играли на сцене.
Юрий Михайлович пишет: «К сожалению, почти никого из тех, кто были нашими кумирами в то время, уже нет с нами, но я не сомневаюсь, что театралы того времени с удовольствием и благодарностью вспоминают эти прекрасные времена. Я для себя называю 70-80-ые годы «золотым веком театра». И сегодня, как и во все времена, театр учит нас жить, любить, уважать ближних, радоваться и огорчаться, воспитывать достойных детей!»
Выставка работает в зале литературы по искусству с 3 февраля по 28 марта. На ней представлено свыше 40 работ.
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