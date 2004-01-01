Старт в карьеру
День открытых дверей в Центре занятости населения города Мурманска
День открытых дверей в Центре занятости населения города Мурманска
В мероприятии примут участие ведущие предприятия и организации Мурманской области, такие как: АО «Апатит», АО «ОЛКОН», ООО «Кандалакшский морской торговый порт», Мурманский филиал ПАО «Сбербанк», Филиал СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка», НК «Роснефть» - «Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Почта России», МАУ МП «Объединение молодежных центров» и другие.
В программе дня открытых дверей:
Мероприятие проводится при поддержке Комитета по труду и занятости населения Мурманской области.
Телефон для справок: 8 (815 2) 23-55-73