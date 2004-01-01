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Старт в карьеру

День открытых дверей в Центре занятости населения города Мурманска

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События: Бесплатно, День открытых дверей.

В мероприятии примут участие ведущие предприятия и организации Мурманской области, такие как: АО «Апатит», АО «ОЛКОН», ООО «Кандалакшский морской торговый порт», Мурманский филиал ПАО «Сбербанк», Филиал СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка», НК «Роснефть» - «Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Почта России», МАУ МП «Объединение молодежных центров» и другие.

В программе дня открытых дверей:

  • информирование о государственных услугах в сфере занятости населения;
  • консультирование подростков по вопросам временного трудоустройства в свободное от учебы время;
  • консультирование по технологии поиска работы, помощь в написании резюме;
  • вакансии предприятий для молодых специалистов;
  • вакансии для прохождения военной службы по контракту.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Цены

Телефон для справок: 8 (815 2) 23-55-73

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