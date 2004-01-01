Старт в карьеру

День открытых дверей в Центре занятости населения города Мурманска

В мероприятии примут участие ведущие предприятия и организации Мурманской области, такие как: АО «Апатит», АО «ОЛКОН», ООО «Кандалакшский морской торговый порт», Мурманский филиал ПАО «Сбербанк», Филиал СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка», НК «Роснефть» - «Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Почта России», МАУ МП «Объединение молодежных центров» и другие.

В программе дня открытых дверей:

информирование о государственных услугах в сфере занятости населения;

консультирование подростков по вопросам временного трудоустройства в свободное от учебы время;

консультирование по технологии поиска работы, помощь в написании резюме;

вакансии предприятий для молодых специалистов;

вакансии для прохождения военной службы по контракту.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета по труду и занятости населения Мурманской области.