Электротеатр Станиславский запускает онлайн-трансляции спектаклей театра и лекций «Школы современного зрителя и слушателя». Трансляции будут проходить на сайте Afisha.ru, портале Культура.рф и ВКонтакте на странице театра.

3 и 4 апреля 19:00

Трансляция пройдет на сайте журнала «Театр.»

Двухчастный спектакль Бориса Юхананова основан на философской драме Педро Кальдерона

«Стойкий принц» и пушкинском «Пире во время чумы».

4 апреля 19:00

Центр немецкой книги, лекция: «Баухаус — на сто лет вперёд. История одного мифа»

Трансляция пройдет ВКонтакте на странице Электротеатра.

5 апреля 19:00

«Психоз»

Спектакль по пьесе Сары Кейн «4.48 Психоз» – знаковой пьесы британского драматурга поколения in-yer-face, создавшей в 1990-х новую театральную эстетику.

Трансляция пройдет на «Афише».

6-11 апреля в 14:00 и 19:00

«Орфические игры. Панк-макраме» Трансляция пройдет ВКонтакте на странице Электротеатра

«Орфические игры. Панк-макраме» — новопроцессуальный проект Электротеатра Станиславский, единое произведение в 33 актах, размещенных в 12 спектаклях, подобно пространству из 12 залов, на стены которых нанесены 33 фрески.