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Дмитрий Амелькин – Основатель и руководитель stand up движения в городе Мурманск, участник Stand up фестивалей в Москве и Питере, первый мурманский комик сделавший сольный концерт. Диме 33, он считает это смешным.

Иван Политов – Резидент stand up Мурманск, участник stand up фестивалей в Москве и Питере, представитель андеграунд комедии, самый молодой комик в Мурманске, безработный и живёт с родителями, потому что выбрал семью , а не Карьеру.

В этот вечер Дмитрий и Иван будут проверять новый материал!