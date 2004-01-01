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Stand Up

Проверочный концерт Дмитрия Амелькина и Ивана Политова

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Дмитрий Амелькин – Основатель и руководитель stand up движения в городе Мурманск, участник Stand up фестивалей в Москве и Питере, первый мурманский комик сделавший сольный концерт. Диме 33, он считает это смешным.

Иван Политов – Резидент stand up Мурманск, участник stand up фестивалей в Москве и Питере, представитель андеграунд комедии, самый молодой комик в Мурманске, безработный и живёт с родителями, потому что выбрал семью , а не Карьеру.

В этот вечер Дмитрий и Иван будут проверять новый материал!

Пинта
8 июня
19:00
Цены

Вход свободный

Резерв столов: 45-24-95
Подробности по телефону: 205-950

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