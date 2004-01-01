Stand Up
Проверочный концерт Дмитрия Амелькина и Ивана Политова
Проверочный концерт Дмитрия Амелькина и Ивана Политова
Дмитрий Амелькин – Основатель и руководитель stand up движения в городе Мурманск, участник Stand up фестивалей в Москве и Питере, первый мурманский комик сделавший сольный концерт. Диме 33, он считает это смешным.
Иван Политов – Резидент stand up Мурманск, участник stand up фестивалей в Москве и Питере, представитель андеграунд комедии, самый молодой комик в Мурманске, безработный и живёт с родителями, потому что выбрал семью , а не Карьеру.
В этот вечер Дмитрий и Иван будут проверять новый материал!
Вход свободный
Резерв столов: 45-24-95
Подробности по телефону: 205-950
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