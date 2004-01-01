Stand Up. Мурманск

Специальным гостем в этот вечер станет Алексей Щербаков – постоянный резидент шоу «StandUp» на телеканале ТНТ.

В 2012-м году Алексей пришел на проект «Comedy Баттл», как раз набирался первый сезон. Именно эти выступления стали первыми в творческой карьере комика. Профессионалы назвали его юмор особенным, будто Алексей под другим углом смотрит на тему и выдает такие шутки, которые вряд ли могли бы возникнуть у кого-нибудь еще.