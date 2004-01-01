СРЗ 35: время, событие, люди

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенное время. Посетители увидят модели судоремонтной техники и познакомятся с системой цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения.