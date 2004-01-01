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СРЗ 35: время, событие, люди

Выставка, посвященная 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35-й судоремонтный завод»

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События: Выставки.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенное время. Посетители увидят модели судоремонтной техники и познакомятся с системой цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения.

Краеведческий музей
c 28 октября по 28 ноября
Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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