СРЗ 35: время, событие, люди
Выставка, посвященная 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35-й судоремонтный завод»
Выставка, посвященная 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35-й судоремонтный завод»
На выставке представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенное время. Посетители увидят модели судоремонтной техники и познакомятся с системой цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Фотовыставка Елизаветы Царевой
Выставка изданий к 175-летию художника Василия Верещагина