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«Средизелье»

Вечеринка лофт-бар «Чердак»

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Тебя всё адски бесит, у твоих рефлексий началась своя депрессия, твои серьёзные «щи» уже попахивают кислятиной? Выход есть! Посылай всё на Мордор, натягивай кольчугу, седлай дракона и сигай к нам. Фус ро да!

Лофт-бар «Чердак» познакомит тебя с пьянящим безумием мира «Средизелья». Ещё больше единорожьей пыли в доспехи твоих извилин. Максимум драйва от менестрелей и полное погружение с каждой чаркой. Ты слишком серьёзный чтобы улыбаться? Не надо так – исправим!

Чердак
31 марта
Цены

Вход свободный

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