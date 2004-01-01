«Средизелье»

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Тебя всё адски бесит, у твоих рефлексий началась своя депрессия, твои серьёзные «щи» уже попахивают кислятиной? Выход есть! Посылай всё на Мордор, натягивай кольчугу, седлай дракона и сигай к нам. Фус ро да!

Лофт-бар «Чердак» познакомит тебя с пьянящим безумием мира «Средизелья». Ещё больше единорожьей пыли в доспехи твоих извилин. Максимум драйва от менестрелей и полное погружение с каждой чаркой. Ты слишком серьёзный чтобы улыбаться? Не надо так – исправим!