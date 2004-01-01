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Способы инвестирования в криптовалюту

Семинар Alpha Cash. Эксперты Илья Дашкевич и Константин Мезрин

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События: Семинары.

Илья Дашкевич и Константин Мезрин расскажут всем желающим о возможностях, сервисах и планах компании.

Наши спикеры поделятся личным опытом, расскажут свои истории и дадут важные советы, которые будут полезны, как начинающим инвесторам, так и профессионалам.

Приходите и приводите друзей и знакомых, которым желаете стабильного финансового роста.

Мероприятие бесплатно для всех желающих, однако количество мест ограничено. Поэтому просим участников зарегистрироваться заранее. Сделать это можно по телефону: +7 (911) 340-85-36. Или пишите в личные сообщения Константин.

Семинар пройдет в ДЦ «Арктика», 2 этаж, конференц-зал «Санкт-Петербург».

AZIMUT
14 декабря
19:00

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