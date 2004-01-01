Спортивная семья

Когда Ваши дети говорят: «Мой папа самый сильный, а мама самая красивая», не правда ли мотивирует? Если так будет происходить в каждой семье, то таланты деток будут раскрываться со скоростью света.

«Клуб великолепных пап» при поддержке «Битвы титанов» устраивает самый физкультурный праздник!

Будут веселые и очень спортивные конкурсы, мы обязательно проверим мам и пап – для вас уже все приготовлено.

Сразу после праздника придут титаны и проведут самую настоящую битву!