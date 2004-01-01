Sport ferma ultratrail mustatunturi

Мероприятие пройдет в удивительном и историческом месте. Муста-Тунтури до сих пор хранит память о Великой Отечественной Войне. По хребту тянется колючая проволока, гранитные склоны усеяны гильзами и осколками, сохранились укрепления. Это единственное место, где наступление было остановлено в первый же день, 29 июня 1941 года, и захватчикам так и не удалось продвинуться до окончания боевых действий.

Участникам забега предлагается преодолеть две дистанции на выбор: 35 км или 70 км.

Организатором является беговая группа RRUNS и Администрация Печенгского района Мурманской области. Соревнования проводятся при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики, Администрации Печенгского района Мурманской области и компании спортивного питания SPORTFERMA.

ФОРМАТ

Два стартовых городка, две дистанции. 70 и 35км. Никакого специального экспо для получения номеров. Трансфер к старту - 10 - 11 августа из Мурманска. Размещение в палатках. Брифинг. Выдача стартовых комплектов и сухпайков. Ночёвка. 12 августа. Ранний подъём. Старт… Финиш. Награждение. Трансфер участников в Мурманск.

70КМ

Ультрамарафонцам предстоит добежать сначала до губы Малой Волоковой и от неё подняться на абсолютную высоту хребта МустаТунтури - 262 метра, в месте её победного штурма советскими войсками. Далее пробежать практически по всей длине хребта вдоль укреплений, спуститься по пологому склону на бывшую немецкую военную дорогу и вернуться в стартовый городок. Общий набор высот составит порядка 1700 метров.

35КМ

Участники зарегистрированные на эту дистанцию бегут от подножия хребта. Их городок расположен в середине дистанции 70км. Старт происходит вдогонку, только после завершения лимита на прохождение этого чекпойнта ультрамарафонцами. Также предстоит взять высоту, пробежать по хребту, спуск к старой военной дороге и общий финиш.

Участок от 35 километра, по всей длине хребта, включающий в себя спуск, будет полностью автономен, порядка 13-15км. То есть никаких пунктов питания с водой и едой. В целях безопасности участников, с помощью волонтёров, будет осуществляться визуальный контроль и фиксация прохождения участков.