Споемте, друзья...

Исполнители:

Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор)

Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара)

Алексей Леонов (баритон, гитара)

Идея создания мужского вокального трио возникла в 1986 г. в стенах ГМУ им. Гнесиных. Три сокурсника отделения «Артист музыкального театра и эстрады» объединились в коллектив, главным направлением творчества которого стала пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки.

Искусство трио «Реликт», его особенность и сила - русская манера пения! Это бережное отношение к слову и мелодии, душевная искренность и безупречный вкус. Яркое исполнительское мастерство солистов ансамбля, преданность традициям русского песенного искусства, трудолюбие и артистизм позволили заслужить признательность слушательских аудиторий самых разных площадок, как центральных и ведущих, так малых и отдаленных.

За время работы выпущено десять сольных дисков, отсняты десятки музыкальных фильмов, подготовлено двенадцать программ. И всегда – очень бережное отношение к слову, к мелодии. Может быть, именно поэтому трио «Реликт» так тепло встречают и в европейских столицах, и в небольших российских городках.

Программа концерта



I отделение



Играет мазурку военный оркестр. И.Кононов (муз. и сл.)

На безымянной высоте. В.Баснер – М.Матусовский

В землянке. К.Листов – А.Сурков

Имена. Д.Тухманов – В.Харитонов

Москвичи. А.Эшпай – Е.Винокуров

Летят перелётные птицы. М. Блантер - М. Исаковский

Романс из к-ф «Дни Турбиных» В.Баснер – М.Матусовский

Военная песня (гусары усачи). В.Сабинин (муз. и сл.)

Москва. (д) И.Деккер-Шенк – граф В.Сологуб

Тихая моя родина. Ю.Смирнов– Н.Рубцов

В жарком тумане дня. А.Подболотов – Н.Рубцов



II отделение



Вечер на рейде. В.Соловьёв-Седой – А.Чуркин

Песня о двух друзьях. А.Лепин – В.Лебедев-Кумач

Морская баллада. С.Потоцкий – А.Сурков

Одессит Мишка М.Воловац – В.Дыховичный

Лейся, песня, на просторе… В.Пушков – А.Апсолон

Никогда я не был на Босфоре. Г.Пономаренко-С.Есенин

Эх, любовь калинушка. Г.Пономаренко-С.Есенин

Речная песенка. Т.Хренников – М.Матусовский.

Вальс расставанья. Я.Френкель – К.Ваншенкин

Бубенцы. В.Бакалейников - А.Кусиков

Дорогой длинною. Б.Фомин - К.Подревский