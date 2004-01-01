Споемте, друзья...

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Концерт вокального трио «Реликт»
Концерт вокального трио «Реликт»
Исполнители:
Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор)
Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара)
Алексей Леонов (баритон, гитара)
Идея создания мужского вокального трио возникла в 1986 г. в стенах ГМУ им. Гнесиных. Три сокурсника отделения «Артист музыкального театра и эстрады» объединились в коллектив, главным направлением творчества которого стала пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки.
Искусство трио «Реликт», его особенность и сила - русская манера пения! Это бережное отношение к слову и мелодии, душевная искренность и безупречный вкус. Яркое исполнительское мастерство солистов ансамбля, преданность традициям русского песенного искусства, трудолюбие и артистизм позволили заслужить признательность слушательских аудиторий самых разных площадок, как центральных и ведущих, так малых и отдаленных.
За время работы выпущено десять сольных дисков, отсняты десятки музыкальных фильмов, подготовлено двенадцать программ. И всегда – очень бережное отношение к слову, к мелодии. Может быть, именно поэтому трио «Реликт» так тепло встречают и в европейских столицах, и в небольших российских городках.
Программа концерта
I отделение
Играет мазурку военный оркестр. И.Кононов (муз. и сл.)
На безымянной высоте. В.Баснер – М.Матусовский
В землянке. К.Листов – А.Сурков
Имена. Д.Тухманов – В.Харитонов
Москвичи. А.Эшпай – Е.Винокуров
Летят перелётные птицы. М. Блантер - М. Исаковский
Романс из к-ф «Дни Турбиных» В.Баснер – М.Матусовский
Военная песня (гусары усачи). В.Сабинин (муз. и сл.)
Москва. (д) И.Деккер-Шенк – граф В.Сологуб
Тихая моя родина. Ю.Смирнов– Н.Рубцов
В жарком тумане дня. А.Подболотов – Н.Рубцов
II отделение
Вечер на рейде. В.Соловьёв-Седой – А.Чуркин
Песня о двух друзьях. А.Лепин – В.Лебедев-Кумач
Морская баллада. С.Потоцкий – А.Сурков
Одессит Мишка М.Воловац – В.Дыховичный
Лейся, песня, на просторе… В.Пушков – А.Апсолон
Никогда я не был на Босфоре. Г.Пономаренко-С.Есенин
Эх, любовь калинушка. Г.Пономаренко-С.Есенин
Речная песенка. Т.Хренников – М.Матусовский.
Вальс расставанья. Я.Френкель – К.Ваншенкин
Бубенцы. В.Бакалейников - А.Кусиков
Дорогой длинною. Б.Фомин - К.Подревский
400-700 р.
Подробная информация: 45-08-67
Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии
Вечер живой музыки. Выступают – Олег Щукин, Лолита, «ВасяНастя», Яра, «Космический Стас», Евгений Гоман и Анастасия Комарова, Marisse & All Rey, Алексей Рейман