Split-Концерт
Совместный концерт групп «Нереида» и «Счетчик Мыслей»
Совместный концерт групп «Нереида» и «Счетчик Мыслей»
Совсем скоро в Rock n Roll music Bar состоится грандиозное событие!
Сплит – концерт двух совершенно разных, но при этом одинаково популярных групп Мурманской рок-сцены «Счетчик Мыслей» и «Нереида». Оба коллектива представят обновленные программы.
Для группы «Счетчик Мыслей» этот концерт является завершающим событием мини-тура: Мурманск – Беломорск – Санкт-Петербург – Москва – Зеленоград – Кириши, а для коллектива «Нереида» этот концерт станет отправной точкой в Москву на Industrial Metal IM in Forest, где группа представит наш родной город Мурманск перед столичной аудиторией.
В этот вечер вас ожидает море драйва, заряд положительных эмоций и незабываемая атмосфера настоящего рок-вечера.
300 р.
Заказ столов по телефону: 25-75-75
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