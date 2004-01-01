Split-Концерт

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Совсем скоро в Rock n Roll music Bar состоится грандиозное событие!

Сплит – концерт двух совершенно разных, но при этом одинаково популярных групп Мурманской рок-сцены «Счетчик Мыслей» и «Нереида». Оба коллектива представят обновленные программы.

Для группы «Счетчик Мыслей» этот концерт является завершающим событием мини-тура: Мурманск – Беломорск – Санкт-Петербург – Москва – Зеленоград – Кириши, а для коллектива «Нереида» этот концерт станет отправной точкой в Москву на Industrial Metal IM in Forest, где группа представит наш родной город Мурманск перед столичной аудиторией.

В этот вечер вас ожидает море драйва, заряд положительных эмоций и незабываемая атмосфера настоящего рок-вечера.