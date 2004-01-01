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Концертное агентство Interfest представляет. Свершилось! Мурманск ждет концерт, которому однозначно суждено стать главным музыкальным Событием этой весны – выступление группы «Сплин»! Легендарный коллектив представит на сцене клуба Magnit свой новый альбом «Ключ к шифру», и, разумеется, исполнит, свои главные хиты.

Лидер группы Александр Васильев считает, что каждая песня – это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру.

Свет, звук, видеоряд, которые группа использует на сцене – дополнительные ключи от шифра, которые получат зрители, пришедшие на концерт. Старые, любимые публикой песни песни также никуда не денутся и будут исполнены на концерте. Новые тайны и загадки – первым делом, но и «Орбит без сахара», «Выхода нет» и «Мое сердце» никто не отменял.

«Сплин» подберут «Ключ к шифру», присоединяйтесь к расшифровке!