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Spirit and Swing

Концерт Мэнди Гейнс (вокал) и Патрика Келли (орган)

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События: Концерты.

Всемирно известная джазовая певица Мэнди Гэйнс в сопровождении органа исполнит классические американские джазовые композиции и духовные гимны. Аккомпанирует органист и композитор Патрик Келли. В программе: «Лето», «Осенние листья», «Как прекрасен этот мир», «Великая благодать», «Счастливый день» и «Когда святые маршируют».

При поддержке Генерального консульства США в РФ.

Филармония
17 октября
19:00
Цены

400-500 р.

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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