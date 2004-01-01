Spirit and Swing

Всемирно известная джазовая певица Мэнди Гэйнс в сопровождении органа исполнит классические американские джазовые композиции и духовные гимны. Аккомпанирует органист и композитор Патрик Келли. В программе: «Лето», «Осенние листья», «Как прекрасен этот мир», «Великая благодать», «Счастливый день» и «Когда святые маршируют».

При поддержке Генерального консульства США в РФ.