Spirit and Swing
Концерт Мэнди Гейнс (вокал) и Патрика Келли (орган)
Концерт Мэнди Гейнс (вокал) и Патрика Келли (орган)
Всемирно известная джазовая певица Мэнди Гэйнс в сопровождении органа исполнит классические американские джазовые композиции и духовные гимны. Аккомпанирует органист и композитор Патрик Келли. В программе: «Лето», «Осенние листья», «Как прекрасен этот мир», «Великая благодать», «Счастливый день» и «Когда святые маршируют».
При поддержке Генерального консульства США в РФ.
400-500 р.
Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии