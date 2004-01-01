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Специфика организации ПВО крупного населенного пункта в условиях Крайнего Севера

Цикл публичных лекций отделения Российского исторического общества в Мурманске

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События: Лекции.

Очередную лекцию прочтет Василий Рябков. Он успешно сочетает профессиональные обязанности пресс-секретаря Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», литературное творчество, исследовательскую работу, участие в деятельности военно-исторического клуба «Заполярный рубеж».

Лекция исследователя посвящена организации действий наземных служб противовоздушной обороны: постов ВНОС, убежищ, санитарных отрядов.

Василий Валерьевич расскажет о воздушной войне над Мурманском в 1941-1942 годах, особенностях и специфике организации ПВО в условиях Крайнего Севера, роли формирований Гражданской обороны в организации ПВО Мурманска, сложностях маскировки, жизнеобеспечения гражданского населения, проведения поисковых и спасательных работ, уникальности полученного опыта.

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