Спасти рядового «Гамлета»

Ограничения: 18+

Музыкальный спектакль в ритме танго, где великий Шекспир приправлен гениальной поэзией Владимира Высоцкого.

Актеры играют на «разрыв аорты». Широта русской души сводит на нет страдания принца Датского. А был ли принц, вот в чем вопрос?

Искрометный юмор, неожиданные решения, много смеха, иногда сквозь слезы.

Режиссёр: Андрей Дежонов

В ролях: Юрий Стоянов, Алиса Гребенщикова, Сергей Гамов, Никита Рогов, Андрей Смелов, Татьяна Ткач/Оксана Базилевич, Сергей Кошонин/Игорь Головин, Андрей Гульнев/Денис Портнов, Наталия Тарыничева/Александра Самохина.