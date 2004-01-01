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Спасти рядового «Гамлета»

Музыкально-драматический спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому

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Ограничения: 18+
События: Спектакли.

Музыкальный спектакль в ритме танго, где великий Шекспир приправлен гениальной поэзией Владимира Высоцкого.

Актеры играют на «разрыв аорты». Широта русской души сводит на нет страдания принца Датского. А был ли принц, вот в чем вопрос?

Искрометный юмор, неожиданные решения, много смеха, иногда сквозь слезы.

Режиссёр: Андрей Дежонов

В ролях: Юрий Стоянов, Алиса Гребенщикова, Сергей Гамов, Никита Рогов, Андрей Смелов, Татьяна Ткач/Оксана Базилевич, Сергей Кошонин/Игорь Головин, Андрей Гульнев/Денис Портнов, Наталия Тарыничева/Александра Самохина.

ДК им. С.М. Кирова
15 апреля
19:00
Цены

Информация по телефону: 707-807

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