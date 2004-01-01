Спасти рядового «Гамлета»
Музыкально-драматический спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому
Музыкально-драматический спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому
Музыкальный спектакль в ритме танго, где великий Шекспир приправлен гениальной поэзией Владимира Высоцкого.
Актеры играют на «разрыв аорты». Широта русской души сводит на нет страдания принца Датского. А был ли принц, вот в чем вопрос?
Искрометный юмор, неожиданные решения, много смеха, иногда сквозь слезы.
Режиссёр: Андрей Дежонов
В ролях: Юрий Стоянов, Алиса Гребенщикова, Сергей Гамов, Никита Рогов, Андрей Смелов, Татьяна Ткач/Оксана Базилевич, Сергей Кошонин/Игорь Головин, Андрей Гульнев/Денис Портнов, Наталия Тарыничева/Александра Самохина.
Информация по телефону: 707-807
Современный комедийный спектакль при участии популярных актеров кино
Веселая трагедия про зарождающее чувство по пьесе Елены Скороходовой. Спектакль малой сцены