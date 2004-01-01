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Спасибо за Победу!

Акция в областном художественном музее ко Дню победы

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События: Акции.

Приближается светлый праздник, который так дорог нашим людям – 9 мая. Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих принять участие в акции «Спасибо за Победу!».

В рамках акции мы создадим праздничные открытки.

Годы идут, а память о Великой Победе жива. Открытка «Спасибо за Победу!» – дань уважения народному подвигу!

Художественный музей
3 апреля
15:00 - 16:00
4 мая
15:00 - 16:00
Цены

Справки по телефону: 8 (8152) 450-385 

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