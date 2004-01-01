Спасибо за Победу!

Приближается светлый праздник, который так дорог нашим людям – 9 мая. Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих принять участие в акции «Спасибо за Победу!».

В рамках акции мы создадим праздничные открытки.

Годы идут, а память о Великой Победе жива. Открытка «Спасибо за Победу!» – дань уважения народному подвигу!