Спасибо за Победу!
Акция в областном художественном музее ко Дню победы
Акция в областном художественном музее ко Дню победы
Приближается светлый праздник, который так дорог нашим людям – 9 мая. Мурманский областной художественный музей приглашает всех желающих принять участие в акции «Спасибо за Победу!».
В рамках акции мы создадим праздничные открытки.
Годы идут, а память о Великой Победе жива. Открытка «Спасибо за Победу!» – дань уважения народному подвигу!
Справки по телефону: 8 (8152) 450-385