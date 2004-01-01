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Спасение шедевров

История нахождения и спасения шедевров 

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События: Видеотрансляции.

Во время прогулок по залам музеев мало кто задумывается о том, что шедевры живописи и скульптуры не всегда находились на своем месте – в неспокойные военные годы им так же, как и мирному населению, приходилось отправляться в эвакуацию. А после войны многие экспонаты из разных музеев мира приходилось разыскивать и долгое время реставрировать.

10 мая – «Франкофония». Художественный фильм Александра Сокурова о судьбе музейной коллекции во время фашистской оккупации. 2015. Продолжительность 1 час 28 мин.

11 мая – «Пять дней – пять ночей». Художественный фильм. Режиссер Лео Арнштам. Совместное производство киностудий Мосфильм (СССР) и ДЕФА (ГДР). 1960. Продолжительность 1 час 40 минут

12 мая – «Русский ковчег». Глубокое киноэссе российского режиссера Александра Сокурова. 2002. Продолжительность 1 час 39 минут.

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Вход свободный

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