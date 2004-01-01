Спартанские пробежки
Бег на свежем воздухе
Бег на свежем воздухе
Если Вы новичок, то «Спартанские пробежки» – это возможность приобщиться к физическим нагрузкам в компании единомышленников, легко и с удовольствием перестроить свое тело на новый лад активности, бодрости духа и позитива.
Если Вы опытный физкультурник или даже атлет, то для Вас это будет отличным времяпрепровождением и возможностью узнать что-то новое о физическом воспитании своего тела.
«Спартанские пробежки» – это сочетание бега с функциональным и интервальным тренингом, а также комплексом силовых упражнений с собственным весом.
Создайте для себя альтернативный вид досуга, знакомьтесь с новыми людьми, совершенствуйте свою физическую форму и будьте всегда в позитивном настроении.
Первая пробежка состоится в овраге на улице Книповича.
Что нужно:
желание тренироваться
спортивная одежда и обувь
отличное настроение
Бесплатно
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