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Спартанские пробежки

Бег на свежем воздухе

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События: Спорт, Бесплатно.

Если Вы новичок, то «Спартанские пробежки» – это возможность приобщиться к физическим нагрузкам в компании единомышленников, легко и с удовольствием перестроить свое тело на новый лад активности, бодрости духа и позитива.

Если Вы опытный физкультурник или даже атлет, то для Вас это будет отличным времяпрепровождением и возможностью узнать что-то новое о физическом воспитании своего тела.

«Спартанские пробежки» – это сочетание бега с функциональным и интервальным тренингом, а также комплексом силовых упражнений с собственным весом.

Создайте для себя альтернативный вид досуга, знакомьтесь с новыми людьми, совершенствуйте свою физическую форму и будьте всегда в позитивном настроении.

Первая пробежка состоится в овраге на улице Книповича.

Что нужно:

желание тренироваться
спортивная одежда и обувь
отличное настроение

Город Мурманск
26 января
19:00
Цены

Бесплатно

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