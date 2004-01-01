Если Вы новичок, то «Спартанские пробежки» – это возможность приобщиться к физическим нагрузкам в компании единомышленников, легко и с удовольствием перестроить свое тело на новый лад активности, бодрости духа и позитива.

Если Вы опытный физкультурник или даже атлет, то для Вас это будет отличным времяпрепровождением и возможностью узнать что-то новое о физическом воспитании своего тела.

«Спартанские пробежки» – это сочетание бега с функциональным и интервальным тренингом, а также комплексом силовых упражнений с собственным весом.

Создайте для себя альтернативный вид досуга, знакомьтесь с новыми людьми, совершенствуйте свою физическую форму и будьте всегда в позитивном настроении.

Первая пробежка состоится в овраге на улице Книповича.

Что нужно:

желание тренироваться

спортивная одежда и обувь

отличное настроение