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Созерцание

Выставка батика Вероники Салтыковой

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События: Выставки.

Вероника Салтыкова родилась в Мурманске. Окончила художественную школу по специальности станковая живопись и столичную финансово-гуманитарную академию - факультет дизайна. Художница любит работать во многих техниках: графика, акварель, масло, но любимая техника - батик. Ее работы находятся в частных коллекциях России, Финляндии, Норвегии, Канады. Вероника участвует в российских и международных выставках, проводит персональные выставки. В 2006 году ее работа «Цветы по шелку» стала лауреатом выставки молодых художников Северо-Запада «Точка росы».

Работы Вероники посвящены сиюминутным впечатлениям, образам из литературы, особенно запомнившимся местам. Ей подвластны пейзаж, абстракция, фантасмагории, натюрморт.

Нежные цветы и букеты, полноводные каналы Венеции, где на волнах покачиваются изящные гондолы, старые улочки Праги и Амстердама, бульвары Парижа, заснеженный Вадсё и неповторимая природа Севера - любая тема находит свое выражение в творениях художницы.

Работы художницы наполнены радостью и светом. Они мягкие, теплые, поражают изысканностью, очаровывают своей неповторимой красотой. На выставке представлены и хорошо знакомые, и новые работы художницы.

Областная научная библиотека
c 4 декабря по 14 января
Цены

Вход свободный

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