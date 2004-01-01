Современные западные романы-антиутопии: дискуссия о будущем человечества

Будет рассмотрена терминология жанра, степень его изученности и новые подходы к его трактовке в ХХI веке. Лектор – кандидат филологических наук Марина Наумлюк. Мультимедийное сопровождение лекции подготовлено Ольгой Феофановой.

Истоки антиутопии прослеживаются в античности, в эпохах Возрождения и Просвещения, однако, как отдельный жанр литературы антиутопия сложилась в первой половине ХХ века. Антиутопии рубежа ХХ - ХХI вв. – романы Маргарет Этвуд, Джулиана Барнса, Кормака Маккарти, Дона Делилло, Мишеля Уэльбека, Майкла Каннингема, Кадзио Исигуро, Иэна Бэнкса, Нила Геймана – исследуют психологию индивидуальности, утратившей свободу и идентичность в мире, находящемся в состоянии Апокалипсиса. Писатели не прогнозируют будущее, а считают современный мир антиутопическим.