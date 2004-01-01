Современная литература: читатели спорят

Не все книги понимаются и принимаются однозначно, многие произведения годами провоцируют читателей на споры. Уже много десятилетий ведутся дискуссии о том, приемлема ли в художественной литературе нецензурная лексика, или это моветон и однозначно режет слух и глаз неподготовленного читателя. Кроме того, существует экспериментальная литература, читательская реакция на которую также неоднозначна. На выставке представлены произведения, которые активно обсуждаются читателями как в позитивном, так и в негативном контексте.

Изданный в 2011 году роман «50 оттенков серого» Э. Л. Джеймс стал рекордсменом по скорости продаж, обогнав серию книг о Гарри Поттере. Тем не менее, его активно продолжают ругать за отсутствие сюжета, жесткую графоманию и уничтожение самого жанра эротической литературы. Книга Александра Бракена «Пассажирка» признана бестселлером №1 по версии The New York Times. Вместе с тем в романе, по мнению ряда разочарованных книголюбов, вместо захватывающих приключений во времени вас ждут скучные любовные переживания главных героев. Книгу «Птичий короб» Джоша Малермана, по которой в 2018 году был снят постапокалиптический хоррор-фильм с Сандрой Буллок в главной роли, обвиняют в банальности и примитивности текста. Произведения современного французского писателя и философа Бернара Вербера – в нарочитой, напускной интеллектуальности. У отечественного писателя Михаила Веллера, автора знаменитых «Легенд Невского проспекта», своя точка зрения на многие вопросы и события. И для многих она является крайне жесткой, где-то неоправданно гипертрофированной, и во многом – спорной. Поэтому и оппонентов у Михаила Иосифовича великое множество. Взять хотя бы его статью о депрессивности русской литературы из книги «Огонь и агония».

Нашумевшее произведение «Зулейха открывает глаза» современной российской писательницы Гюзель Яхиной получило как положительные, так и отрицательные оценки читателей. В частности, ее обвиняют не только в искажении исторических событий и их субъективной трактовке. Многие считают, что талант автора явно переоценен, а использование пространных описаний всего и вся в стремлении приблизиться к канонам русских классиков выглядит по меньшей мере странно. Самый часто встречающийся комментарий к книге Виктора Пелевина «iPhuck10» - «Пелевин уже не тот». За этот роман автор был награжден литературной премией Андрея Белого. Традиционно произведение Пелевина многослойно и содержит массу полезных ссылок. Возможно, для некоторых читателей слишком сложным оказался нижний слой, или, как его называют, «заумь и постмодернизм». Спорных книг, вызывающих разнополярные отзывы, а порой и бурные дискуссии, великое множество. Приглашаем посетителей библиотеки познакомиться с некоторыми из них и составить собственное мнение.