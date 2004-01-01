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В этом сезоне «Советский цирк» представляет новое фантастическое шоу «Бенгальские тигры»!

Грациозные, бесстрашные, могучие и ловкие кошки, во всей своей красе. Аттракцион включает в себя множество опасных трюков, присущих классике советского цирка. Здесь и прыжок в горящее кольцо, и полет под самым куполом цирка и, конечно же, отважный дрессировщик в клетке наедине с хищниками. Руководитель номера - заслуженный артист РФ, дрессировщик Рустам Матчанов, сумевший приручить и обучить вальяжных непредсказуемых кошек. Наша «группа в полосатых купальниках» непременно завоюет Ваше внимание и заставит замирать сердца.

А так же, на протяжении почти 3-х часового шоу Вас ждёт масса всего интересного:

Ловкие и отважные джигиты на лошадях. Благородные и мощные лошади статно шагают по манежу, скачут галопом, а в это время жокеи, выполняют акробатические трюки. Номер сочетает в себе джигитовку, элементы акробатики, гимнастики, и эквилибристики.

Воздушная гимнастика - неотъемлемая часть любого циркового представления и является классикой советского цирка. Этот жанр в нашей программе представлен не совсем обычно. Воздушная гимнастка в своём номере использует «кор-де-парель», и работает без страховки. Зал замирает, и взрывается аплодисментами после исполнения опаснейших трюков на высоте.

Акробаты в рейнском колесе, ещё один акробатический номер с использованием нестандартного реквизита, то, как артисты управляют своим телом, каскады и комбинации движений поражают с первой минуты выхода артистов в манеж.

Исторически дикие яки зафиксированы в тибетских летописях как одно из великих зол, опасные для человека животные. Непокорные, величественные гиганты под руководством опытного дрессировщика выполняют трюки как ручные. Создаётся впечатление, что на арене не громадные горные исполины, а добрые и ласковые животные.

Аттракцион восточных животных «сны Египта». Величественные корабли пустыни - верблюды, неудержимые и сильные как ветер - арабские скакуны, египетские фараоны, царица Клеопатра - все это позволит окунуться в таинственную и завораживающую сказку востока с её загадками и красотой.

Забавные обезьяны: лапундеры, гиббоны и макаки-резусы. Шустрые и озорные, они оседлают шотландских пони и осликов. Освоят самокат, велосипед, и исполнят огромное количество классических трюков на радость зрителям.

И, конечно же, не обойдётся без веселья. Клоунский дуэт Люсита и Ромик на протяжении всего представления развлекают взволнованного зрителя. Искрометный юмор, задор и интерактив с залом - не дадут заскучать даже самому серьезному гостю. Хорошее настроение и заряд позитива Вам обеспечен!

Перечислять все номера, которые представляет цирк-шапито, можно еще долго. Вам просто повезло, если удастся купить билеты в цирк и попасть на спектакль. Это незабываемое зрелище, которое старшее поколение погружает в атмосферу детства, беззаботного веселья и вызывает легкую ностальгию, а детям и молодежи дает возможность увидеть по-настоящему качественное цирковое шоу в лучших традициях российского и советского цирка.

Купол цирка рассположен на центральном стадионе Профсоюзов. В цирке климат-контроль (+21 градус).